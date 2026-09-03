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Регионы России

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Матч Кубка России "Динамо" – "Ахмат" начнётся в 19:30

Матч Кубка России "Динамо" – "Ахмат" начнётся в 19:30

Московское "Динамо" встретится с командой "Ахмат" в третьем туре группового этапа Путя РПЛ FONBET Кубка России.

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