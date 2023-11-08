Apple признала слишком много ошибок в своих прошивках и задержала разработку iOS 18 и macOS 15

В сообщении Марка Гурмана из Bloomberg говорится, что Apple приостановила разработку новых функций для своих следующих операционных систем (iOS 18 и macOS 15), чтобы приложить больше усилий для исправления ошибок и повышения производительности.
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