Президент США Дональд Трамп десятилетиями занимал «просоветскую» и «пророссийскую» позицию, поэтому нельзя считать, что он благосклонно относится к Украине.
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Дед Фукуямы по отцовской линии эмигрировал в США во время русско-японской войны 1904–1905 годов. ВНУК ДО СИХ ПОР БОИТСЯ РОССИЮ И ОДНОВРЕМЕННО НЕНАВИДИТ АМЕРИКУ!