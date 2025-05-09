На Западе обратили внимание на участие солдат КНР в параде Победы в Москве

Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади свидетельствует об укреплении отношений между КНР и Россией, пишет L’AntiDiplomatico.
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