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Топ-10 самых ожидаемых вопросов Путину определил ИИ

Топ-10 самых ожидаемых вопросов Путину определил ИИ

Самый ожидаемый касается СВО и мобилизации.фото: pixabay.com/deltaworksИсследование, которое проводилось при помощи искусственного интеллекта, определило самые ожидаемые вопросы к Владимиру Путину в преддверии «Прямой линии».

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