В регионе за сутки 11 пожаров и 4 ДТП

Помимо пожаров, спасатели ликвидировали последствия 4 ДТП и обезвредили 7 взрывоопасных предметов.За минувшие 24 часа на территории региона зарегистрировано 11 пожаров.
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