На расположенной на юге Тайваня АЭС зафиксировано задымление, на месте работают экстренные службы Потенциально опасное ЧП произошло сегодня на юге Тайваня.
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На расположенной на юге Тайваня АЭС зафиксировано задымление, на месте работают экстренные службы Потенциально опасное ЧП произошло сегодня на юге Тайваня.
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