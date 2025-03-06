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На расположенной на юге Тайваня АЭС зафиксировано задымление

На расположенной на юге Тайваня АЭС зафиксировано задымление, на месте работают экстренные службы Потенциально опасное ЧП произошло сегодня на юге Тайваня.

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