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Израиль может нанести удары по иранским военным, а не нефтяным или ядерным объектам

Израиль может нанести удары по иранским военным, а не нефтяным или ядерным объектам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам Ирана, сообщили два чиновника, знакомых с ситуацией.

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