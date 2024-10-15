Израиль может нанести удары по иранским военным, а не нефтяным или ядерным объектам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам Ирана, сообщили два чиновника, знакомых с ситуацией.
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