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В Госдуме обвинили НАТО в усугублении ситуации на Украине

В Госдуме обвинили НАТО в усугублении ситуации на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ее, поскольку альянс не считается с потерями украинцев.

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