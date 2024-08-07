Мэр Братска раскритиковал подрядчика за низкие темпы работ в школе №15

Мэр города Братска Сергей Серебренников лично посетил школу №15 в микрорайоне Гидростроитель, чтобы оценить ход завершающего этапа капитального ремонта, включающего масштабные работы как на территории школы, так и внутри здания.
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