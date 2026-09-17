Провинция Хубэй рассчитывает на расширение музейного сотрудничества с Россией

УХАНЬ /КИТАЙ/, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство провинции Хубэй и руководство города Ухань надеются на проведение новых российских музейных выставок и на расширение сотрудничества с крупнейшими музеями РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым