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ТАСС

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Провинция Хубэй рассчитывает на расширение музейного сотрудничества с Россией

Провинция Хубэй рассчитывает на расширение музейного сотрудничества с Россией

УХАНЬ /КИТАЙ/, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство провинции Хубэй и руководство города Ухань надеются на проведение новых российских музейных выставок и на расширение сотрудничества с крупнейшими музеями РФ.

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