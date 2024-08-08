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СК РФ: после атаки на Поддубного возбуждено уголовное дело

СК РФ: после атаки на Поддубного возбуждено уголовное дело

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила в Telegram-канале ведомства о возбуждении уголовного дела о покушении и воспрепятствовании журналистской деятельности после атаки на военкора Евгения Поддубного.

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