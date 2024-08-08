СК РФ: после атаки на Поддубного возбуждено уголовное дело

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила в Telegram-канале ведомства о возбуждении уголовного дела о покушении и воспрепятствовании журналистской деятельности после атаки на военкора Евгения Поддубного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии