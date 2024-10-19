В России выросли доходы у внештатных специалистов, работающих в digital

Согласно данным сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff, в 2024 году (сравнение год к году: сентябрь 2023/2024) среднемесячный доход ряда специалистов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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