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  • Геннадий Хрипунов
    Пока не будут как следует наказывать родителей не маленькими штрафами, а миллионами вот тогда другие родители задумаю...В Смоленске подро...
  • наталья никифорова
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В России выросли доходы у внештатных специалистов, работающих в digital

В России выросли доходы у внештатных специалистов, работающих в digital

Согласно данным сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff, в 2024 году (сравнение год к году: сентябрь 2023/2024) среднемесячный доход ряда специалистов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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