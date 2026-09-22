Почему в старину моряки категорически отказывались брать на борт бананы

Столетиями профессия мореплавателя считалась одной из самых опасных. А там, где риск, всегда найдется место суевериям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Женат в 5 городах...
- Они контролировал...
- Они контролировал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым