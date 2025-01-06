ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рустик Рыксиев
    Дебил, автор - выстрелил из ракетницы, а конфисковали аэрозольный пистолет?!В Санкт-Петербург...
  • Eduard
    Правильно!Кобахидзе посовет...
  • Eduard
    Трамп"Купите!"В Канаде предложи...

Встречать всходы: новая технология позволит разводить морошку в 50 раз быстрее

Встречать всходы: новая технология позволит разводить морошку в 50 раз быстрее

Российские ученые разработали новую методику разведения морошки. Она основана на технологии микроклонального размножения, которая позволяет получать от одного растения до 100 новых саженцев, в то время как при классической селекции только два-три всхода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх