Встречать всходы: новая технология позволит разводить морошку в 50 раз быстрее

Российские ученые разработали новую методику разведения морошки. Она основана на технологии микроклонального размножения, которая позволяет получать от одного растения до 100 новых саженцев, в то время как при классической селекции только два-три всхода.
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