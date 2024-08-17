Стала известна деловая программа Маргаритинской ярмарки

В этом году она состоится с 19 по 23 сентября на различных площадках в Архангельске и областиОсновные площадки торгового форума останутся традиционными — это выставочный комплекс «Норд Экспо», Петровский парк и площадь у Архангельского театра драмы, проспект Чумбарова-Лучинского, площадка облпотребсоюза в начале улицы Поморской.