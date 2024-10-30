TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Да и хрен с ней, смогла себе купить хату-молодец, а так я даже в принципе не знаю кто это такая.20-летняя блогерш...
  • Александр Николаевич
    ДЕНИС ЕФРЕМОВ - ваше мнение , выданное ИИ "суперважно", а где видео!? Увидел "видео" = Какая таджичка- одна из сотен ...Звезда ТикТока из...
  • Воробей
    Я вполне конкретно пояснил, для чего это произошло, и относительно находки, и относительно переписывания. Это нужно б...Археологи нашли ч...

Хватит на всю жизнь: Western Digital показал жесткий диск на 32 терабайта

Хватит на всю жизнь: Western Digital показал жесткий диск на 32 терабайта

Western Digital представил первый в истории жесткий диск объемом 32 ТБ. Новая модель появится на рынке под брендом Ultrastar — в такой объем поместятся 3000 фильмов, или 3 миллиона фотографий на 12-мегапиксельную камеру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree
Хорошая штуковина.
Ответить
9 час.
Сергей Никитин
Будет весело, когда он глюкнет! И всё, что нажито непосильным трудом...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх