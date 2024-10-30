Хватит на всю жизнь: Western Digital показал жесткий диск на 32 терабайта

Western Digital представил первый в истории жесткий диск объемом 32 ТБ. Новая модель появится на рынке под брендом Ultrastar — в такой объем поместятся 3000 фильмов, или 3 миллиона фотографий на 12-мегапиксельную камеру.
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