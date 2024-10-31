Новое консульство начнет работать во Владивостоке в 2025 году

В 2025 году во Владивостоке начнет свою работу Генеральное консульство Республики Беларусь, об этом рассказала Вера Щербина, первый вице-губернатор и Председатель Правительства Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии