US-Iran Fighting Enters 10th Day As Tanker Hit In Hormuz, Houthis Threaten Red Sea Chokepoint The tit-for-tat escalation between the US and Iran entered its tenth day as another tanker was struck in the Strait of Hormuz.
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