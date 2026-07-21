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Zero Hedge

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US-Iran Fighting Enters 10th Day As Tanker Hit In Hormuz, Houthis Threaten Red Sea Chokepoint

US-Iran Fighting Enters 10th Day As Tanker Hit In Hormuz, Houthis Threaten Red Sea Chokepoint

US-Iran Fighting Enters 10th Day As Tanker Hit In Hormuz, Houthis Threaten Red Sea Chokepoint The tit-for-tat escalation between the US and Iran entered its tenth day as another tanker was struck in the Strait of Hormuz.

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