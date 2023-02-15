Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...
  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...

Ничушкин против «Тампы»: 1-е очко в 6 играх, 5 бросков и «+1» за 20:20

Ничушкин против «Тампы»: 1-е очко в 6 играх, 5 бросков и «+1» за 20:20

Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в матче против «Тампы». Форвард «Колорадо» прервал серию из 5 игр без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (3:4 Б).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх