Ничушкин против «Тампы»: 1-е очко в 6 играх, 5 бросков и «+1» за 20:20

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Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в матче против «Тампы». Форвард «Колорадо» прервал серию из 5 игр без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (3:4 Б).