⚡️Появилось видео с заседания суда, на котором экс-зампреда омского правительства Куприянова отправили в СИЗО на 2 месяца.
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⚡️Появилось видео с заседания суда, на котором экс-зампреда омского правительства Куприянова отправили в СИЗО на 2 месяца.