ВДНХ приглашает на новые тематические площадки проекта «Зима в Москве»

Тематические развлечения для гостей на ВДНХ подготовили в рамках проекта «Зима в Москве». Посетители смогут посмотреть сказки в передвижных кукольных теремах и выступления артистов, сняться в любимых советских фильмах, сделать фото на фоне русских народных стрит-арт-саней.
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