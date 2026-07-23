Лимиты на бензин готовятся отменить ⚡️⚡️⚡️ Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать снятие ограничений на продажу менее 50 литров в одни руки на АЗС, сообщает РБК.