Лимиты на бензин готовятся отменить ⚡️⚡️⚡️ Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать снятие ограничений на продажу менее 50 литров в одни руки на АЗС, сообщает РБК.
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Лимиты на бензин готовятся отменить ⚡️⚡️⚡️ Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать снятие ограничений на продажу менее 50 литров в одни руки на АЗС, сообщает РБК.
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