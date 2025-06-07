Какие страны едва не стали частью СССР

В состав Советского Союза на момент распада входило 15 социалистических республик. Но территория государства могла бы быть значительно больше… Финляндия Часть Финляндии в виде Карело-Финской ССР была одной из союзных республик Советского Союза с 31 марта 1940 года по 16 июля 1956 года.