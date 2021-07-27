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Молодая супруга Евгения Петросяна примерила «свадебное» платье

Молодая супруга Евгения Петросяна примерила «свадебное» платье

Жена юмориста очаровала сеть.Текст новости о Татьяне Брухуновой читай ниже, а как звезды носят белоснежные платья не на свадьбу — смотри в галерее:Анастасия РешетоваМария ПогребнякМария МельниковаНюшаВиктория ЛопыреваЮлия БарановскаяНастя Ивлеева и Даня МилохинКсения БородинаОльга СерябкинаАйза ДолматоваНаталия ЯкимчикЛера КудрявцеваХаннаРегина ТодоренкоЕлена ЛетучаяЕлена ЛетучаяЕлена Летучая32-летняя Татьяна Брухунова поделилась в инстаграме милым фото, на котором позирует в белоснежном платье.

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