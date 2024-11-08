Бобровский делит с Фюром 12-е место в истории НХЛ по числу побед (403). Он отразил 16 из 18 бросков «Нэшвилла»

Вратарь «Флориды» отразил 16 из 18 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:2). В текущем сезоне у 36-летнего россиянина стало 7 побед в 10 играх при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,97.