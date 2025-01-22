Волонтер рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей Горняка

скриншот видео Украинские боевики расстреливали мирных жителей Горняка. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом "Известий" Александром Сафиулиным сделал местный житель и волонтер Дмитрий Шафиев, который участвует в организации раздач гуманитарной помощи "Народного фронта".
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