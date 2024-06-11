Посол РФ: снятие США запрета на поставки оружия "Азову"* вызывает возмущение

Zuma\TASS Данные о том, что американская администрация сняла запрет на поставки оружия украинскому националистическому полку "Азов"* вызывает крайнее возмущение, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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