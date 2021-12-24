ИВАНОВОLIVE

39 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вадим Белов
    Партия ЕР в настоящее время представляет собой то же самое, что и КПСС в период застоя, все понимают её несостоятельн...От народа оторвал...

Ивановский «Текстильщик» волейболом прирастать будет

Интересно, у кого пойдут дела лучше: у футбольного «Текстильщика» или волейбольного? 22 декабря 2021 года в Иванове зарегистрирована автономная некоммерческая организация по развитию волейбола в Ивановской области «Волейбольный клуб «Текстильщик».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх