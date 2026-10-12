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Царьград

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"Мы прекрасно знаем, кто это проталкивает": Введут ли для русских "урезанные визы" в ЕС

"Мы прекрасно знаем, кто это проталкивает": Введут ли для русских "урезанные визы" в ЕС

На днях финский премьер Петтери Орпо заявил о своей готовности внести на рассмотрение в еврокомиссию крайне русофобское предложение о запрете на въезд в ЕС для русских.

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