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Topwar: в Финляндии вблизи границы РФ могут появиться военнослужащие США

Topwar: в Финляндии вблизи границы РФ могут появиться военнослужащие США

На финской территории недалеко от границы с РФ могут появиться военные гарнизоны США. Это случится, если переговоры о сотрудничестве в оборонной сфере между Вашингтоном и Хельсинки станут успешными, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на Newsweek.

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