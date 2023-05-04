Topwar: в Финляндии вблизи границы РФ могут появиться военнослужащие США

На финской территории недалеко от границы с РФ могут появиться военные гарнизоны США. Это случится, если переговоры о сотрудничестве в оборонной сфере между Вашингтоном и Хельсинки станут успешными, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на Newsweek.