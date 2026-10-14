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Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 млрд

Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 млрд

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Министерство финансов США оштрафовало Bank of Americа на сумму более чем 1,21 миллиарда долларов за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима.

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