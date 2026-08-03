В Петербурге установили памятную доску конструктору подлодок Игорю Спасскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Мемориальная доска многолетнему руководителю конструкторского бюро ОСК "Рубин", академику РАН, автору проектов четырех поколений советских и российских дизельных и атомных субмарин Игорю Спасскому установлена в Санкт-Петербурге.
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