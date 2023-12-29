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Отсутствие Ковальчука в составе «Спартака» тренер объяснил травмой

Отсутствие Ковальчука в составе «Спартака» тренер объяснил травмой

40-летний нападающий пропустил матч в Минске по уважительной причине.После победы в Минске со счетом 1:4 журналисты спросили на пресс-конференции о причинах отсутствия в составе «Спартака» Ильи Ковальчука.

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