ЖК «Детали» — Новый стандарт жизни в Новой Москве

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netДевелопер «Plus Development» с гордостью представляет уникальный жилой комплекс «Детали», воплощающий мечту о жизни в технологичном доме с авторским дизайном на приватной территории, окруженной развитой инфраструктурой, природным парком и водоемом.
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