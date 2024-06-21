ЖК «Детали» — Новый стандарт жизни в Новой Москве

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netДевелопер «Plus Development» с гордостью представляет уникальный жилой комплекс «Детали», воплощающий мечту о жизни в технологичном доме с авторским дизайном на приватной территории, окруженной развитой инфраструктурой, природным парком и водоемом.