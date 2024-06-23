ЕС обвинил украинские власти в распространении коррупции Ирэн ОрлонскаяНа этой неделе Евросоюз (ЕС) объявил о создании специальной Комиссии по борьбе с коррупцией и хищениями средств, выделенных киевской власти.
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