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Дэмиан Лиллард дебютировал за «Милуоки» в предсезонке. 14 очков, 3 передачи и 4 перехвата в игре с «Лейкерс»

Дэмиан Лиллард дебютировал за «Милуоки» в предсезонке. 14 очков, 3 передачи и 4 перехвата в игре с «Лейкерс»

Звездный новобранец «Милуоки» Дэмиан Лиллард в воскресенье дебютировал за команду в предсезонных матчах.

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