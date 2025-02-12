Moderne привлекает 30 миллионов долларов для решения технической задолженности в сложных кодовых базах

Когда компании используют короткие пути при создании своего программного обеспечения, отдавая предпочтение скорости и быстрым решениям, а не качеству и долгосрочной масштабируемости, в итоге они могут получить так называемый «технический долг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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