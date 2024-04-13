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Роналду могут вызвать в суд из-за его брата, подозреваемого в мошенничестве. Угу может быть причастен к продаже тысяч футболок Криштиану, якобы подлежащих утилизации по выдуманной причине

Corriere Torino сообщает, что в отношении Угу Динарте Сантуша Авейру возбуждено дело в связи с предполагаемым мошенничеством.

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