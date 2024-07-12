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Транспортная Инициатива

1 подписчик
Житель Новороссийска @yante7009

Житель Новороссийска @yante7009 отправил эти фото с со следующим комментарием в Управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска: "Это "автобусы малой вместимости" тут и ночуют.

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