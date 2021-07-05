Происшествия

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В Якутии полицейскими задержаны мужчины, промышлявшие кражами автомобильных аккумуляторов

В дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району Якутии поступило несколько сообщений о кражах автомобильных аккумуляторов.

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