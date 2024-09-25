Полянский предупредил об угрозе вступления США в прямой конфликт с Россией

США и их союзники из НАТО и ЕС всё глубже втягиваются в прямой конфликт с Россией. Об этом 25 сентября заявил первый заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Лидерство во имя мира».
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