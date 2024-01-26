Космические силы США заявили, что РФ и КНР создают оружие против спутников

Россия и Китай проводят разработки нового вооружения, направленного на уничтожение американских спутников, исследования проводятся под прикрытием, чтобы избежать международного осуждения, говорится в обнародованном в четверг докладе Космических сил США.
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