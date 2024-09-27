Burger King показал счастливые роды с бургером в руке

Сеть заведений быстрого питания Burger King в новой рекламной кампании совершила сразу два «грехопадения»: показала обнаженную женскую грудь во время кормления ребенка и то, как только что родившая женщина ест не гречневую кашу на воде, а бургер с овощами, жирным мясом и соусами, пишет Creative Review.