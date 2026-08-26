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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Келли Пике о том, что сделала бы, оказавшись мэром Лондона на день: «Больше пешеходных зон и тренировок на улице, огромный городской ужин»

Келли Пике, девушка гонщика « Ред Булл » Макса Ферстаппена , ответила, что сделала бы, оказавшись мэром Лондона на день.

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