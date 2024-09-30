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«Остались брошенными властями»: жители многострадального приморского села бьют тревогу

«Остались брошенными властями»: жители многострадального приморского села бьют тревогу

Жители села Марково рассказали о ситуации после произошедшего наводнения. Губернатор Приморского края трижды посещал эту территорию для урегулирования проблемы, но местные так и остались недовольны, сообщает PRIMPRESS.

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