«Остались брошенными властями»: жители многострадального приморского села бьют тревогу

Жители села Марково рассказали о ситуации после произошедшего наводнения. Губернатор Приморского края трижды посещал эту территорию для урегулирования проблемы, но местные так и остались недовольны, сообщает PRIMPRESS.
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