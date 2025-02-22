Царьград Коллаж Царьграда Пока СВО медленно, но верно движется к завершению, у некоторых экспертов сохраняется ощущение, что армии России по-прежнему запрещают эффективно воевать — будь то на территории Украины, будь то в Курской области.
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