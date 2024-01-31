Чжан Чжилей: «Бетербиев нокаутирует Бивола. Артур слишком силен»

«Бивол – Бетербиев? Это отличный бой. Они оба отличные бойцы, но Бетербиев причинит Биволу боль и, вероятно, закончит бой нокаутом.
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