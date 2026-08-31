Полицейские в Челябинске задержали троих за стрельбу по окнам

В Челябинске задержаны трое мужчин за стрельбу из пневматической винтовки по окнам жилых домов. Инцидент произошел 30 августа во дворе дома по улице Российской.
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