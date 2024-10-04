Минобороны Румынии заявило об обнаружении в стране якобы российского БПЛА

Обломки якобы российского беспилотника обнаружила погранслужба Румынии в районе канала Лицов, примерно в километре от рукава Святого Георгия, передает Antena 3 CNN со ссылкой на министерство нацобороны страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии