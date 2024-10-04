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Минобороны Румынии заявило об обнаружении в стране якобы российского БПЛА

Минобороны Румынии заявило об обнаружении в стране якобы российского БПЛА

Обломки якобы российского беспилотника обнаружила погранслужба Румынии в районе канала Лицов, примерно в километре от рукава Святого Георгия, передает Antena 3 CNN со ссылкой на министерство нацобороны страны.

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